Pallamano, campionato di serie B. Lo Scicli Social Club si aggiudica la stracittadina (26 a 17)

ASD HANDBALL SCICLI SOCIAL CLUB - SCICLI SPORT CLUB 26-17

(PT 11-7)

ASD HANDBALL SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti, Ficili 2, Ballaera 1, Marino G., Marino B. 4, Ciavorella 6, Carbone 7, Drago 2, Causarano 1, Costa 3, Dudija, Incatasciato, Nakoue, Vaccaro, Plaku, Pisana. All.: Luigi Ciavorella.

SCICLI SPORT CLUB: Da Silva 1, Cavallo C., Parisi Assenza 4, Magnifico 2, Delitala 3, Oddo, D’Aguanno 1, Ventura, Gulino 5, Pipitone, Spatola 1, Cavallo G. Iacono.

All. Agostino Tilotta.

ARBITRI: Sergio Bozzanga e Nunzio Bertino.

Davanti ad una bella cornice di pubblico i gialloverdi di Ciavorella hanno vinto e convinto contro i “cugini” biancazzurri di Tilotta. E’ stata una bella prova corale di un gruppo che va sempre più amalgamandosi di partita in partita, evidenziando maturità, carattere e freschezza atletica. Di contro, i veterani ed esperti avversari (quasi tutti con esperienza in serie A) sono apparsi prevedibili ed atleticamente lontani da una condizione fisica apprezzabile.

La partita ha avuto inizio con i padroni di casa arrembanti che hanno piazzato un parziale di 3-0, sbagliando anche un tiro dai sette metri, nei primi sei minuti. Dopo si è assistito ad una flebile reazione dei biancazzurri ospiti che si sono portati sul 3-3, intorno al dodicesimo minuto, dopo che Ficili aveva colpito una clamorosa traversa. Dopo questa fase, con alti e bassi, i gialloverdi hanno condotto la partita sempre in vantaggio concludendo il primo tempo sul punteggio di 11-7.

Nel secondo tempo, il coach Tilotta ha apportato qualche variazione all’assetto tattico della sua squadra, dando spazio all’esperto Gulino, che dal perimetro ha fatto sentire il suo peso in fase realizzativa. L’andamento della gara ha dato la sensazione di essere in equilibrio, che è durato fino al tredicesimo minuto, poi, la squadra biancazzurra ha palesato un calo atletico pauroso lasciando il campo ed il gioco ai giovani gialloverdi che hanno aumentano il vantaggio, stabilendo un parziale di 23-14, quando mancavano dieci minuti al fischio finale. A tre minuti dal termine il portiere Gioiele Occhipinti ha parato un tiro dai sette metri a Parisi Assenza facendo esplodere il numeroso pubblico in uno scrosciante applauso. La partita si è conclusa con il risultato di 26-17.

“I ragazzi sono stati molto bravi a scendere in campo con la testa giusta e la dovuta concentrazione – ha iniziato così il commento alla partita del presidente Carmelo Ficili. Gli ospiti, peraltro, molto esperti hanno fatto molta fatica a trovare varchi nella nostra difesa. Noi abbiamo vinto in modo molto limpido e meritatamente questa sfida e adesso continueremo ha lavorare per i prossimi impegni”.

Il coach Luigi Ciavorella molto soddisfatto ha sottolineato: “Nelle ultime settimane abbiamo lavorato molto in vista di questo sentito confronto e la pausa della settimana scorsa ci è servita per recuperare qualche atleta in non perfette condizioni fisiche”.

Lo stesso, poi, ha continuato: “Una bella vittoria che ci da morale e ci permette di mantenere la seconda posizione in classifica anche se in condominio con l’Alcamo alla luce dei risultati odierni. Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi. Sapevamo di dover giocare contro un avversario tosto che non ci avrebbe mai consegnato la partita senza lottare, quindi, i ragazzi sono entrati in campo con la voglia di vincere e ci sono riusciti”. Poi, ha concluso: “Dobbiamo continuare a cavalcare l’onda consapevoli che nelle prossime partite, specie in quelle della fase a orologio, si deciderà il campionato e noi vogliamo dire la nostra”.