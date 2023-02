Schifani sorvola i luoghi del Ciclone: verifica dei danni a Ragusa, Siracusa e Catania

Il governatore della Sicilia non ha perso tempo. A 48 ore dal Ciclone che ha investito la Sicilia orientale, ha voluto guardare con i propri occhi i danni provocati dall'alluvione nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania.

Questa mattina Renato Schifani, insieme al dirigente generale dellaProtezione civile, Salvo Cocina, ha sorvolato a bordo di un elicottero, le aree del Ragusano colpite dal ciclone mediterraneo. Il governatore siciliano sta visitando i luoghi della Sicilia orientale per constatare personalmente l'entità dei danni prodotti dall'ondata di maltempo e partecipare ad alcuni incontri istituzionali.

Il primo vertice si è svolto in Municipio a Comiso. Qui SchifanI ha incontrato le autorità civili e ha ascoltato le richieste dei sindaci del Ragusano. In questo territorio, particolarmente ingenti sono stati i danni prodotti dal ciclone nella zona di Acate e del fiume Ippari.

Dopo Comiso Schifani ha fatto tappa a Siracusa. Ad accoglierlo in piazza Archimede, il Commissario dell'ex Provincia, il prefetto ed il deputato di Forza Italia all'Ars, Riccado Gennuso. Il presidente della Regione ha fatto una quarantina di metri a piedi per raggiungere il Palazzo della Provincia. " Non ho nulla da dire - ha detto Schifani - appena sceso dall'auto. Sono qui a Siracusa per ascoltare". Il governatore ha incontrato le istituzioni del Siracusano, per conoscere dalle loro voci il disastro provocato da 48 ore di maltempo. "La presenza del governatore di domenica in Sicilia orientale è la testimonianza che Schifani tienne alla sicurezza ed alla salvaguardia dell'intero territorio - ha detto Riccardo Gennuso - Adesso bisogna agire con tempestvità nelle aree danneggiate di Avola, Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo, ma anche nel capoluogo. Imprese e aziende agricolte hanno subito una vera mazzata e occorre correre ai ripari. C'è da avere la massima fiducia in questo governo".

Il dirigente regionale della Protezione civile, Salvo Cocina ha descritto la situazione nel Ragusano: "I corsi d'acqua, Ippari Dirillo e Ficuzza si sono ripresi il loro corso, il fenomeno e' stato contenuto come da previsioni ma ha fatto notevoli danni soprattutto all'agricoltura. Si tratta ora di sistemare i corsi d'acqua, si riprendono cio' che l'uomo ha loro sottratto. Ho visto parecchie coltivazioni fatte sui greti dei fiumi, e anche qualche casa". Il dirigente della Protezione civile aggiunge che "bisogna avviare una bonifica diversa. I danni sono stati diversi tra zona bassa, Acate, Vittoria Scicli, Ispica e zona alta della provincia. Nella parte alta, il vento unito alla pioggia ha provocato smottamenti, crolli di muretti, frane e ha dissestato la viabilita'. Ci siamo attivati in modo coordinato tra Stato, Regione, prefetti e comuni e siamo riusciti a tutelare le persone, senza feriti. L'allerta ha funzionato, poteva succedere di peggio".