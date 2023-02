Siracusa e Taormina si equivalgono: giusto pareggio a reti bianche al 'Bacigalupo'

Nonostante il buon possesso palla, il Siracusa si ferma al 'Bacigalupo' di Taormina, lasciando un punto prezioso ai padroni di casa. La corsa alla capolista Igea Virtus, resta immutata. Oggi non è stata limpida la prestazione del bomber Ficarotta, senza un valido supporto nella tre quarti del campo. Il cannoniere azzurro ci ha provato a bucare la difesa del Taormina con dei calci piazzati. Ma ha trovato un portiere all'altezza della situazione. E' stata alla fine una gara equilibrata ed il pareggio a reti inviolate è la sintensi di un match dove le due formazioni si sono equivalse. Al Siracusa è mancata la zampata vincente, ma anche il Taormina nel primo parziale ha avuto le sue buone occasioni per passare in vantaggio. Le due formazioni hanno finito i 90 minuti regolari in 10 uomini per parte per due doppi gialli. Quando Cacciola ha chiamato Ficarotta in panchina il Siracusa si è praticamente spento, mentre l'ingresso di Carmine Giordano nel finale ha dato maggiore sicurezza alla retroguardia ospite. Invariata la classifica in Eccellenza con il Siracusa sempre a - 2 dalla Nuova Igea Virtus, grazie alla prova del Comiso che imposto il 3 a 3 fuori casa alla prima della classe.