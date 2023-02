Incidente sul lavoro a Canicattì, cade dal tetto di un capannone: è grave

Grave incidente sul lavoro a Canicattì. Un operaio di 44 anni, originario di Mussomeli, è rimasto ferito dopo essere caduto dal tetto di un capannone che si è sfaldato improvvisamente mentre stava effettuando alcuni lavori. L'uomo è precipitato facendo un volo di quasi otto metri, riportando fratture alle gambe e una ferita alla testa. L'incidente è avvenuto in contrada Aquilata, nella zona periferica di Canicattì. Sul posto è arrivata una ambulanza del 118 che lo ha trasferito al vicino ospedale Barone Lombardo. Viste le condizioni di salute, l'operaio è stato trasferito al Sant'Elia di Caltanissetta in elisoccorso dove adesso si trova ricoverato nel reparto di ortopedia. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta.