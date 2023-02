Avola, Don Di Noto: "Banale il brano di Mr. Rain al festival di Sanremo"

"'Banale' Mr. Rain? Ecco il giudizio definitivo dei sapientoni. Non sono di parte, nè ho un legame con Mr. Rain (Mattia Balardi), ma credo e ne sono convinto che con 'Supereroi' abbia dato senso alle tante disperazioni e solitudini della gente, dei deboli esclusi da una società individualistica e indifferente". Lo scrive Don Fortunato di Noto, il prete anti pedofilia di Avola dell'associazione Meter commentando 'giudizio e pagella' dato dal Corriere della Sera al terzo classificato del Festival di Sanremo. "Belle alcune canzoni - aggiunge don Di Noto nel suo post su Facebook- in un contesto generale che 'macchia' la bellezza dei bambini e di chi non ha possibilità di essere aiutato (concretamente! e non a chiacchiere e a esibizioni molto più che 'banali') e di chi crede ancora nella vita e nell'autenticità delle relazioni umane". "Buona domenica -conclude- Il Vangelo di oggi illumina quello che ho detto in questo post".