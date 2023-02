Sanremo fa cassa ma è scontro fra il governo ed i vertici della Rai

Sanremo chiude l'edizione 73 con 12,2 milioni di telespettatori per la serata finale, il 66% di share e più di 50 milioni raccolti dagli spot. Ma anche sotto il fuoco incrociato dei partiti della maggioranza. Salvini annuncia 'una riflessione sulla gestione Rai' del festival, la ministra Santanchè di Fdi invita 'qualcuno a farsi un esame di coscienza'. Sullo sfondo le ipotesi di sostituzione anticipata dei vertici del Cda e di Rai1. L'Ad Fuortes sottolinea i 'risultati eccellenti' del festival e la capacità di mettere in scena 'l'universo giovanile'. Amedeus prende atto della tensione ma non si tira indietro: 'Se mi mandano via, vado. Dopo 4 anni bellissimi. Ma tutto dipende dai risultati: avessi fatto il 15-20% in meno sarei un allenatore esonerabile.