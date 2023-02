Cospito, manifestazione degli anarchici a Milano: 11 denunciati

Sono stati tutti denunciati per vari reati relativi all'ordine pubblico gli 11 anarchici portati in questura dopo gli scontri di ieri durante il corteo a Milano in solidarietà con Alfredo Cospito, detenuto in sciopero della fame e ora in ospedale, nei quali sono rimasti feriti 6 poliziotti. Intanto, Repubblica e Stampa scrivono che la Procura generale della Cassazione ha presentato la richiesta di annullare per Cospito il regime del41 bis, in vista dell'udienza del 24 febbraio quando la Suprema Corte dovrà pronunciarsi sul ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico contro la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma di confermargli il regime del carcere duro