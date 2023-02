Coppia di donne aggredite in provincia di Asti: forse è omofobia

Nuova aggressione, probabilmente anche questa volta omofoba, ai danni di una coppia di donne astigiane, parte lesa in un processo, in corso ad Asti, nel quale è imputato un uomo accusato di averle ferite in un condominio di Baldichieri, nel 2018. Questa volta l'aggressione è avvenuta a San Damiano d'Asti, dove la coppia si è trasferita. Ignoti hanno suonato al citofono della loro abitazione e hanno attirato le due donne fuori casa con la scusa di una presunta consegna a domicilio. Quindi le avrebbero colpite a calci pugni e calci, stando alla denuncia delle vittime. Sull'aggressione indagano i carabinieri di San Damiano, che stanno analizzando i filmati delle telecamere installate nella zona e cercano un eventuale collegamento con il precedette di Baldichieri. Per quest'episodio il processo ha subito già 10 rinvii e dovrebbe riaggiornarsi il prossimo 17 febbraio in tribunale ad Asti. del processo che vede parte lesa Linda ed Emanuela Pines, le quali, il 25 febbraio 2018, vennero aggredite dai vicini di casa in un condominio a Baldichieri (Asti). Si erano unite civilmente da poco, quando iniziarono le prime discussioni tra vicini. Inizialmente, normali scaramucce per rumori e baccano. Quel giorno Emanuela, che soffre di problemi neurologici, busso' a casa del suo vicino. Dall'appartamento arrivavano urla e rumori forti. Si scateno' la furia dell'uomo che, insieme al padre della compagna dell'epoca, inizio' a colpirla con pugni. Linda, sentendo le urla della compagna, intervenne per difenderla, ricevendo calci e spintoni. L'udienza di oggi doveva servire per sentire, dopo nove rinvii, i primi testimoni. Ancora nulla di fatto, pero' : nessuno si e'presentato, cosi' come per le altre udienze, se non le due donne, difese dall'avvocato Maurizio La Matina. Il calendario e' stato quindi aggiornato al prossimo 17 febbraio. "E' un incubo che sembra non finire - ha detto Linda - noi, pero' , siamo sempre state presenti e continueremo a esserlo anche a febbraio".