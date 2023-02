Bonus 110%, Csstiglione (Mpa): intervenga Irfis per le aziende

"La Regione Siciliana, avvalendosi di Irfis come acquirente, intervenga per fornire alle aziende siciliane, colpite dai mancati incassi causati dal bonus 110%, un aiuto che dia una boccata d'ossigeno in un momento così difficile". A chiederlo il capogruppo dei Popolari e Autonomisti all'Ars, Giuseppe Castiglione al Presidente della Regione, Renato Schifani, e al presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, in merito alle richieste d'aiuto delle imprese siciliane che, "come molte in Italia, hanno subito, in modo negativo, l'effetto bonus 110%". "In analogia al panorama nazionale, - spiega Castiglione - circa l'80% dei cantieri edilizi sul territorio siciliano sono al momento bloccati per l'impossibilità, da parte degli operatori, di smobilizzare i crediti provenienti dagli interventi già effettuati mediante sconto in fattura, recuperando la liquidità da investire per il completamento delle opere. Un danno che si estende a cascata sull'indotto e sui fornitori".