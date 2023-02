Calcio di Eccellenza. Terza sconfitta consecutiva per il Modica: la Jonica passa al Vincenzo Barone e apre la crisi rossoblù

Un Modica in assoluta confusione perde la terza partita consecutiva, questa volta al "Vincenzo Barone", ed entra nel tunnel di una crisi impensabile fino ad un mese fa. La Jonica fa meritatamente bottino pieno davanti agli increduli tifosi modicani che, alla fine della partita, fischiano giocatori e allenatore che escono a testa bassa dal terreno di gioco. Malgrado la sconfitta, il Modica è sempre in zona play off, al quarto posto, con due soli punti di vantaggio sulla Leonzio, quinta. La vetta è lontanissima, così come è lontanissimo il feeling che si era creato attorno al Modica. Sulla pagina Facebook della società sono in molti a chiedere il ritorno dell'allenatore Giancarlo Betta esonerato il 20 dicembre dopo la sconfitta con la Nuova Igea, dopo un girone di andata nelle primissime posizioni.

La partita con la Jonica si è messa subito male, segno che l'approccio al match non è stato dei migliori. Tutt'altro. Dopo 17 minuti gli ospiti erano già in vantaggio per due a zero con la doppietta di Alegria. Al 23' Pellegrino era riuscito ad accorciare, Nella ripresa si fa espellere Scrugli e la Jonica segna con D'Onofrio. Il secondo gol del Modica lo sigla Pozzebon che fa solo da sponda ad un rinvio errato del portiere ospite. Non succede più nulla nell'area di rigore della Jonica che incamera tre punti insperati ma meritati.