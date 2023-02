Il Catania vince ancora, al massimino batte il rimonta la Mariglianese

E soltanto fuoco di paglia per la mariglianese, quando al 14' va in vantaggio con Maydana. Il gol gela i quasi sedicimila spettatori del Cibali. Ma il Catania ammazza campionato può permettersi anche questo. I rossazzurri di Ferraro con l'ultima della classe raggiunto prima e poi superano gli ospiti, collezionando la settima vittoria di fila.

Al 14' ospiti in vantaggio: lungo lancio che scavalca Lorenzini, sfera controllata da Maydana che prima elude il controllo di Somma e poi fredda Bethers con un destro da fuori che s'insacca nell'angolo alto della porta etnea.

In avvio di ripresa triplo cambio formulato da mister Ferraro: fuori Bethers, Vitale e De Respinis, dentro Groaz, Palermo e Andrea Russotto. Passano 3 minuti ed il Catania agguanta il gol dell' 1 a 1. Spizzata di De Luca per l'inserimento di Russotto, conclusione del numero 7 respinta corta di Cappa, tap-in vincente di Chiarella. Inizia l'assedio del Catania. Al 23' quinto e ultimo cambio per mister Ferraro: fuori Lodi, dentro Sarno e conseguente passaggio al 4-2-3-1. Al 28' calcio di rigore conquistato dal Catania con Forchignone steso dal portiere Cappa: dal dischetto il neo entrato Sarno spiazza Cappa completando la rimonta rossazzurra.