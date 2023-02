Alcamo, al Castello dei Conti di Modica l'Opera dei Pupi mette in scena "La dama Rovenza"

Nuovo appuntamento con il ciclo di spettacoli ad Alcamo, nel Castello dei Conti di Modica. Sabato 18 febbraio, alle 17, la Compagnia Opera dei pupi siciliani Gaspare Canino metterà in scena lo spettacolo La dama Rovenza.

Rovenza assedia Parigi per vendicare la morte dei fratelli e dello zio Mambrino, uccisi da Rinaldo. Con il suo martello magico, fa strage dei cristiani.

Dopo aver vinto la battaglia infernale contro il mago Tuttofuoco, Malagigi viene a sapere delle armi incantate di Rovenza e avvisa Rinaldo. Il gran paladino va quindi a combattere contro gli avversari: scesa la sera si nasconde tra i morti. La dama viene a saperlo, corre a cercarlo e trova la morte per mano di Rinaldo.

L’ingresso è gratuito