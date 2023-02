I danni del maltempo, Dipasquale (Pd): attendiamo atti concreti da Schifani e Meloni

"Il territorio della provincia di Ragusa conta danni economici enormi. Il quadro della situazione esposto dai sindaci al Presidente della Regione è drammatico, soprattutto per l'agricoltura.

I Comuni non hanno abbastanza fondi per intervenire dove i danni strutturali sono gravi.

Fortunatamente non si sono registrati feriti o peggio. La declaratoria sullo stato di crisi regionale è un atto dovuto e attendiamo da Schifani e dal presidente Meloni fatti concreti e tempestivi.

Ringrazio la Protezione Civile regionale con i suoi volontari e le forze dell'ordine che in questi giorni di emergenza, con l'ottimo coordinamento del Prefetto, hanno permesso di contenere i danni e salvare vite".

Lo dichiara l'on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, al termine dell'incontro a Comiso con il presidente Schifani per fare il punto della situazione dopo gli episodi calamitosi degli ultimi giorni.