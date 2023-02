Basket, campionato di serie B maschile. La Virtus Ragusa supera Rucker al PalaPadua: terza vittoria consecutiva

La sfida con San Vendemiano rivela tutta la voglia di vincere degli uomini di coach Bocchino che portano a casa la terza vittoria consecutiva. Una Virtus Ragusa determinata e che ha fatto tesoro del calore del pubblico nei momenti più delicati del match.

Ecco le dichiarazioni di coach Bocchino alla fine della gara: partita di alto livello, giocata ad altissima intensità dai ragazzi. Con Gaetano che si è infortunato questa settimana e Sorrentino uscito dopo un minuto dal suo ingresso in campo, il rischio era una debacle emotiva. La reazione di tutti, invece, è stata di carattere, e, dopo i primi due quarti giocati con qualche distrazione di troppo in difesa e una bassa percentuale al tiro nonostante buoni tiri, la squadra ha mostrato di sapere difendere intensamente e di avere più bocche di fuoco da potere utilizzare.

Sono più che soddisfatto di tutti i miei ragazzi che hanno dato l’anima in questa partita, il pubblico ci ha sostenuto nei momenti di difficoltà, e il risultato è stato un +9 meritatissimo.

VIRTUS RAGUSA 74

RUCKER SAN VENDEMIANO 62

Virtus Ragusa : Gaetano n.e., Zanetti 3, Chessari 18, Cassar 25, Simon 2, Sorrentino, Epifani 12, Ianelli 10, Calvi 4, Festinese n.e. Valenti.

Rucker San Vendemiano: Vedovato 12, Sackey 5, Sanguinetti 11, Nicoli 12, Dieng 2, Palermo 8, Hadzic 6, Baldini n.e., Colombo, Gobbato 6.

Foto: Giovanni Cassarino