Assoimpresa, in Sicilia 55 mila aziende a rischio chiusura dopo il Superbonus

"Debiti, problemi con fornitori e con i clienti, imprese ormai al collasso e sull'orlo del fallimento. I postumi del superbonus stanno mettendo in ginocchio tanti imprenditori". E' la denuncia di Assoimpresa, secondo la quale circa 55mila aziende siciliane rischiano la chiusura nelle prossime settimane. Il blocco dei crediti, dunque, sta avendo un impatto pesante sulla catena dei soggetti legati alla filiera dell'edilizia. A fronte dell'attuale situazione sono diversi gli imprenditori, professionisti ma anche committenti, che nelle ultime settimane, si stanno organizzando per proporre e chiedere soluzioni per il settore dell'edilizia. "Il momento di difficoltà che stanno vivendo le imprese del settore dell'edilizia e di tutta la filiera - dice il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi - è di una rilevanza enorme e se il governo non interverrà urgentemente con misure adeguate si rischia un collasso economico e sociale di una gravità senza precedenti".