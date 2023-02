Modica, alla stazione ferroviaria una targa per ricordare il sacrificio del macchinista Carlo Cassarino

Una targa nella piazzetta antistante la stazione ferroviaria di Modica per ricordare il sacrificio del macchinista modicano Carlo Cassarino che lungo il tratto di linea S.Paolo-Noto, il 12 febbraio del 1943 perse la vita sotto il fuoco di due Spitfires inglesi decollati da Malta. Qualche giorno prima era stato ucciso sempre da un pilota inglese un suo collega, Placido Napoli. Per Cassarino quello doveva essere l'ultimo viaggio da macchinista poiché il giorno dopo avrebbe dovuto prendere servizio in ufficio come capo del deposito locomotive. All’arrivo dei due caccia inglesi egli cercò di raggiungere un tunnel vicino per mettere al riparo i passeggeri. Dopo il mitragliamento i passeggeri avviarono il freno a mano e la locomotiva arrivò lentamente alla stazione di Noto, ma Carlo Cassarino giunse privo di vita.

La cerimonia a cui hanno partecipato i parenti e alcuni concittadini, è stata organizzata dall’associazione culturale ProModica con la presenza del presidente Fabio Lorefice