Pallavolo, B2 femminile. L'Ardens Comiso gioca bene ma subisce un'altra sconfitta in terra calabra

Una sconfitta con l’onore delle armi. La Logos Ardens Comiso perde l’ennesima gara esterna contro la Sensation Profumerie. Al termine di una gara disputata ieri sera con grande orgoglio e generosità, valida per il girone M del campionato di B2 femminile di pallavolo, le ragazze allenate da Francesca Giucastro non sono riuscite a conquistare il risultato e tornano a casa a mani vuote. Sul parquet del Palazzetto dello Sport “Vincenzo Marcellino”, di Marina di Gioiosa Ionica, la squadra di casa si è imposta con il risultato di 3-1 (parziali: 23-25; 25-17; 25-17; 25-23).

La Logos aveva iniziato bene la partita, aggiudicandosi il primo set. Poi aveva subito il ritorno delle ospiti. Nell’ultimo e decisivo set ha provato a ritornare in partita, ma ha perso di misura. Ancora una volta sono stati determinanti una serie di errori commessi in gara, frutto probabilmente della tensione psicologica, ma che probabilmente hanno compromesso il risultato finale e hanno impedito di ottenere una vittoria che avrebbe permesso di superare la crisi e dato una sterzata ad un campionato finora deficitario. «Abbiamo perso per 3-1 ma abbiamo fatto una grande prestazione – commenta il presidente della Logos Ardens Luca Occhipinti - ogni settimana che passa si vede qualcosa di più. La squadra sta crescendo: dobbiamo dare grande merito alle ragazze che stanno giocando gettando il cuore oltre l'ostacolo. Anche ieri hanno giocato con l’anima e hanno dato tutto. Sono orgoglioso di questa squadra e del suo carattere, anche se i risultati, per ora, non ci premiano».

Nel prossimo turno (16' giornata) la Logos Ardens sarà in trasferta sul campo della Stefanese, altra squadra di bassa classifica. All’andata, la Logos riuscì a battere per 3 – 0 la Stefanese, conquistando la prima vittoria di questo campionato. Cercherà di bissare il successo dell’andata nella gara di sabato prossimo, alle 17,30, al PalaCeramica di Santo Stefano di Camastra.