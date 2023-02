"E' inguardabile, da anni non lo guardo, men che meno quest'ultimo. Si è trasformata una manifestazione canora in una tribuna politica indecente". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando - in una intervista all'Italpress - del festival di Sanremo, a margine della Bit, la borsa del turismo che si tiene a Milano.