Guasto alle luci, cambiano orari ed i prezzi dei voli da e per Pantelleria

Si dovrebbe risolvere nel giro di pochi giorni la vicenda dei cambi di orari sui voli per Trapani e Palermo senza avviso. Lo rende noto il Comune di Pantelleria in seguito alle molte segnalazioni di utenti.

"L'Assessore ai Trasporti, Maurizio Caldo, e l'Assessore al Turismo, Francesca Marrucci, hanno sentito questa mattina i vertici DAT che hanno spiegato la situazione che, a quanto afferma l'ENAC, si dovrebbe risolvere in qualche giorno - spiega la nota - In sostanza, l'ENAC ha comunicato alla DAT che ci sono 3 luci contigue della pista che sono rotte e ha vietato atterraggi e decolli nelle ore in cui è ancora buio. Le lampade in questione non sono di semplice reperibilità, quindi si sta aspettando l'arrivo delle stesse per ripristinare le tratte dirette.

Attualmente, il solo volo diretto per Trapani è quello delle 7.00 del mattino. I voli delle 9.35 e delle 15.05 invece fanno scalo su Palermo, il primo fa uno scalo di 6 ore e il secondo fa uno scalo tecnico di 30 minuti circa. Rimangono invariati i voli di ritorno da Trapani, alle 8.10 e alle 17.15.

Gli utenti hanno anche lamentato il fatto che i due voli in connessione risultino venduti a circa 25 euro in più e per capire il perché, l'Amministrazione Comunale scriverà direttamente all'ENAC, che deve controllare le tariffe applicate".