Danni della mareggiata, il sindaco di Riposto Caragliano al vertice in Prefettura

Il sindaco di Riposto Enzo Caragliano ha preso parte al vertice in prefettura a Catania presieduto dal governatore della Sicilia Renato Schifani per fare il punto della situazione sui danni del ciclone dei giorni scorsi. Riposto è tra quei Comuni rivieraschi dell’area jonica ad avere subito danni importanti dalla mareggiata di giovedì e venerdì scorso. Danni infrastrutturali che non hanno risparmiato neppure la mantellata del porto commerciale, in parte sventrata dalla forza delle onde. Danni materiali che hanno interessato anche la viabilità allorchè parte del lungomare e di viale Amendola son state invase da detriti di ogni tipo trascinati dal mare in burrasca, senza contare che i muretti di protezione, a ridosso della radice del porto e i new jersey in cemento posti a rinforzo dei muretti, sono stati spazzati via dalla forza delle onde. Danni anche in via Colombo e su via Immacolata. La mareggiata ha pesantemente danneggiato anche alcune strutture private, tra cui un ristorante nella zona Tre Massi, al confine tra Riposto e Mascali. I l presidente Schifani ha incontrato le autorità civili e ha ascoltato le richieste dei sindaci, molti dei quali in rappresentanza dei Comuni dell’area jonica. In questo territorio, come detto, particolarmente ingenti sono stati i danni prodotti dal ciclone. Il governatore ha ribadito la necessità di una sinergia. Insieme alla Protezione civile regionale, si interverrà sulla base dei suggerimenti delle autorità locali per risolvere le necessità più urgenti. Saranno utilizzati i fondi regionali e si farà richiesta di poter attingere a quelli extra regionali. In questo senso il sindaco Enzo Caragliano ha ribadito la necessità di ripristinare la parte di mantellata del porto pesantemente danneggiata. Sarà chiesto l’intervento del Ministero delle Infrastrutture. Per il sindaco di Riposto, inoltre, risulta essenziale “assicurare ristori anche ai privati, le cui strutture che ricadono nelle vicinanze della costa jonica hanno subito danni ingenti”.