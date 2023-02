La sparatoria a Grottasanta a Siracusa, Merlino e Ferrazzano restano in cella

Convalidati i fermi nei confronti dei due siracusani bloccati dalla polizia per il tentato omicidio, a colpi di pistola, ai danni di Salvatore Di Fede, 50 anni, avvenuto martedì scorso in via Grottasanta, nella zona nord di Siracusa. La decisione e' stata assunta dal gip del Tribunale di Siracusa, Francesco Alligo, che ha disposto per entrambi, Giovanni Merlino, 38 anni, e Giuseppe Ferrazzano, 40 anni, la misura cautelare in carcere. Secondo quanto emerso nella ricostruzione della polizia, a sparare sarebbe stato il 38enne, il quale, nel corso del suo interrogatorio in Tribunale, avrebbe detto di aver agito perche' la vittima e la sua ex compagna avrebbero sperperato i soldi che lui avrebbe consegnato loro per il sostentamento della figlia avuta dall'indagato con quella donna. Esasperato per le privazioni della ragazzina avrebbe deciso di dargli una lezione. Il quarantenne, invece, si e' difeso sostenendo che non sarebbe stato a conoscenza delle vere intenzioni del 38enne.