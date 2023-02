Elezioni regionali 2023, exit poll: in Lombardia e nel Lazio vince il centrodestra, Fontana e Rocca oltre il 50%

LOMBARDIA

In base all'Exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le regionali in Lombardia, Attilio Fontana, presidente uscente e candidato del centrodestra raggiunge una forchetta tra il 49,5% e il 53,5% seguito da Pierfrancesco Majorino (centrosinistra-M5s) che raggiunge una forchetta tra 33% e il 37%.Più staccata Letizia Moratti (Terzo polo) tra il 9,5% e il 13,5%. Ultima Mara Ghidorzi (Unione popolare) tra l'1 e il 3%.

LAZIO

In base all'Exit Poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali per il Lazio Francesco Rocca, candidato del centrodestra, raggiunge una forchetta tra il 50,5% e il 54,5% seguito da Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra, il quale si piazza invece con una forchetta tra il 30% e il 34%; terza la candidata M5S Donatella Bianchi la quale raggiunge una forchetta tra il 10,5% e il 14,5%.