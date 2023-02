Palazzolo Acreide, omaggio a Franco Zeffirelli nel centenario della nascita

In collaborazione con BCsicilia, il Museo dei Viaggiatori celebrerà il "Centenario della nascita di Franco Zeffirelli" con la proiezione di alcuni frame tratti da Cavalleria rusticana e da Storia di una Capinera, entrambi diretti dal grande regista. La serata si terrà venerdì 17 febbraio alle ore 18:00 presso la Sala conferenze del Museo dei Viaggiatori in Sicilia di Palazzolo Acreide (ingresso da via Maestranza, 5).

Interverranno: Salvatore Gallo (Sindaco di Palazzolo Acreide), Francesca Gringeri Pantano (Direttrice del Museo dei Viaggiatori), Luigi Lombardo (Presidente di BCsicilia sede di Palazzolo Acreide), Enzo Buccheri (Presidente Lions Club Palazzolo Acreide) e Marco Russo (Presidente Rotary Club "Valle dell'Anapo"). Coordinerà la serata Giuseppe Bennardo (location manager).