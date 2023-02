Siracusa, nuova caserma dei Vigili del fuoco: sit in alla Pizzuta con Gilistro (M5s)

Il deputato regionale Carlo Gilistro (M5s) ha raggiunto questa mattina i Vigili del Fuoco in presidio a Siracusa. Le sigle di categoria hanno indetto un sit-in per chiedere il completamento e l'apertura della nuova caserma, costruita alla Pizzuta, a Siracusa. Gilistro è riuscito a fare approvare un emendamento alla Finanziaria regionale con cui si destinano 5 milioni di euro per il completamento della struttura. “E’ un risultato davvero importante, per il quale devo ringraziare tutto il gruppo parlamentare che mi ha sostenuto all’Ars. Ma, soprattutto, il mio grazie va all’impegno che negli anni precedenti Stefano Zito ha prodotto instancabilmente per riuscire a completare l'opera che da quasi vent'anni è purtroppo una incompiuta". L’incontro di stamattina ha visto anche il fuori programma di un brindisi ben augurale, una provocazione nella speranza di una pronta apertura della nuova caserma. "Non si può più attendere oltre”, ha ribadito Carlo Gilistro che con i rappresentanti sindacali dei Vigili del Fuoco si è soffermato sino quasi al termine del sit-in.