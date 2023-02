Marconi ricarica il Palermo: "Contro il Frosinone cercheremo di fare risultato"

"A Genova abbiamo subito una sconfitta ma il risultato è un po' bugiardo perchè abbiamo dato del filo da torcere a una grande squadra". Il difensore del Palermo Ivan Marconi, sul sito ufficiale del Palermo, torna sulla sconfitta al Ferraris di venerdì sera che ha interrotto la serie di nove risultati utili. Subito testa al prossimo impegno di sabato contro la capolista Frosinone al 'Barbera' alle ore 14. "E' una partita che si prepara da sola - spiega - affrontiamo la prima della classe e dobbiamo riprenderci dalla sconfitta. Rispetto alla gara di andata dovremmo e essere più bravi nella fase difensiva. Sappiamo che per i nostri tifosi quella col Frosinone è una sfida molto importante, quasi come un derby e cercheremo di fare risultato. Percepiamo che l'ambiente si sta animando, sentiamo l'affetto della gente, ho ribadito che vorrei vedere il Barbera infuocato e secondo me questa è la partita giusta".