Acate, onda di piena del fiume Dirillo fa arrabbiare il sindaco: chi ha aperto la diga?

"Ho ricevuto segnalazione da parte degli agricoltori che è arrivata un'onda di piena del fiume Dirillo che ha di nuovo invaso la vallata. Hanno aperto la diga? Nessun preavviso. Il livello dell’acqua nelle serre, che stava defluendo piano piano, sta di nuovo salendo. I gestori della diga vogliono distruggere tutte le nostre campagne? Chiedo un intervento urgente del Prefetto affinché i signori dell’Eni imparino a gestire questa diga che tante sofferenze ha creato negli anni ed oggi alle famiglie degli agricoltori". E' l'appello del sindaco di Acate, Giovanni Di Natale a proposito della esondazione del Dirillo e del rischio di accentuare i danni alle campagne provocati dal ciclone dei giorni scorsi.

"Non bastava l’inondazione dei giorni scorsi, oggi tutto si ripete - incalza il sindaco - E mentre stamani il Dirillo aveva la sua regolare portata, questo pomeriggio, all’improvviso, senza nessun preavviso, il livello del fiume si è alzato e l’acqua ha nuovamente invaso i campi, favorita dal fatto che gli argini sono rotti in più punti. Stamattina avevamo iniziato i lavori per il loro ripristino, ma tutto è stato inutile. Gli agricoltori che da due giorni avevano iniziato a pompare l’acqua dai campi con pompe idrovore e altri mezzi, hanno visto vanificare il loro lavoro; l’acqua è tornata ancora una volta.

Ho segnalato l’accaduto alla Prefettura, alla Protezione Civile, alle forze dell’ordine ed ho messo al corrente dell’accaduto i deputati regionali della nostra provincia, i quali mi hanno garantito che saranno al nostro fianco in questa battaglia per la nostra sopravvivenza. I gestori della diga, con i quali ho parlato nel pomeriggio, negano di aver aperto le paratie e affermano di aver rilasciato solo 8-10 m3 di acqua al secondo. Allora ho chiesto : “Ma come è possibile che il livello del fiume si è alzato di 5 metri se avete rilasciato una quantità inferiore alla sua portata massima che di 90 m3 al secondo? Se non avete aperto le paratie, da dove viene l’onda di piena? “ Nessuna risposta dai gestori della diga. Noi diciamo basta. Ci prendono in giro! L’Amministrazione è al fianco di chi ha perso tutto e metterà in atto ogni azione di denuncia affinché questo scempio finisca".