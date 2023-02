Ragusa, convegno transnazionale sullo sviluppo delle filiere lattiero-casearie e delle carni 

Creare un modello strategico utile a sviluppare e condividere conoscenze di settore per razionalizzare i sistemi di allevamento ecosostenibili, aumentare il benessere animale e la produttività, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Sono questi gli obiettivi del progetto “TDMp_TransMed - Mediterranean Traditional Dairy and Meat products. Percorsi Formativi Transnazionali per lo sviluppo delle filiere lattiero-casearie e delle carni nei settori di allevamento tradizionali”, condotto dall’Università di Catania, soggetto capofila, insieme all’Université Frères Mentouri de Constantine INATAA (Institut de la Nutrition, de l’Alimentation et des Technologies Agro-Alimentaires) - Algeria, all’Institut National Agronomique de Tunisie - INAT - Tunisia e all’Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II (IAV Hassan II) - Marocco. E il 16 Febbraio a Ragusa si svolgerà un convegno transnazionale sullo sviluppo delle filiere lattiero-casearie e delle carni