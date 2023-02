Biglietti aerei da e per la Sicilia sempre più cari, Samonà: una vergogna

"Tariffe proibitive dei voli per i collegamenti aerei nel periodo della Pasqua fra la Sicilia e aeroporti importanti come Milano o Roma.

È mai possibile che nessuno intervenga in maniera risolutiva per fermare questa vergogna?"

Lo scrive sui suoi canali social lo scrittore, giornalista e già assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà.

"Lo scorso novembre - aggiunge Samonà - il principio dell'insularità per rimuovere gli svantaggi sofferti dalle isole è diventato legge costituzionale: mi sembra assurdo che il prezzo dei biglietti aerei, invece di diminuire, sia aumentato ulteriormente... È giunto il momento che le istituzioni siciliane dimostrino ciò che valgono e facciano quanto occorre per stoppare questa assurdità!"