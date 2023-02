Acate, la rivoluzione digitale e le "trappole" della rete: esperti a confronto

La rivoluzione digitale, che ha partorito i “nativi” è una delle concause delle “trappole della rete”, di cui si è discusso al Circolo di Conversazione di Acate, ma “l’abbandono educativo”, forse inconsapevole di molte famiglie, favorisce il proliferare di rischi e pericoli per i soggetti non adeguatamente sostenuti. Che siano adolescenti o adulti. Un grido d’allarme lanciato in una realtà territoriale dove gli episodi di bullismo e cyberbullismo non sono rari e che già dal 2016 si fregia del titolo di città anti bullismo, nell’ambito del progetto di Radio Sole “Attenti al lupo”.

Stornello, psicologo clinico e presidente del sodalizio, all’epoca delegato alla Cultura della Giunta Raffo, ha invitato a relazionare il curatore di quell’iniziativa, il pedagogista Giuseppe Raffa, e i colleghi Maria Rossella Iacono e Raffaela Cannizzo, alla presenza della vice sindaca Rosa Angela Re, del dirigente scolastico Salvatore Panagia e di numerosi insegnanti e genitori.

Raffa, che dirige l’Ambulatorio Antibullismi voluto dall’Asp 7 di Ragusa, si è soffermato sui vari rischi della rete: sextortion, sexting, pedofilia online, dipendenza tecnologica, grooming, e naturalmente sul cyberbullismo, la variante più diffusa e più subdola.

“Viviamo nella cosiddetta "infosfera", dove non esiste più la differenza di un tempo tra l'online e l'offline – ha detto - . Pertanto servono, oggi più che mai, responsabilità e consapevolezza nell' uso del web. Questo dobbiamo sforzarci di ripetere ai giovani. Perché il rischio di commettere sciocchezze e di rovinare per sempre la “reputazione digitale” è dietro l'angolo, incombe”.

Per Maria Rossella Iacono, psicoterapeuta, il problema si deve ricondurre alle “relazioni malate” per un rapporto tra genitori e figli deteriorato o inesistente : “ Un campanello d’allarme è quando un ragazzo si rifiuta di uscire di casa rimanendo sempre connesso. I questi casi i genitori, disperati, dovrebbero chiedersi : che cosa stiamo offrendo loro? Dove abbiamo sbagliato?”.

Raffaela Cannizzo, direttrice della Comunità Terapeutica L’Oasi di Caltagirone, dopo avere parlato di alcuni casi emblematici di dipendenze, ha ribadito il concetto, concludendo : “Comprendo lo smarrimento dei genitori, spesso impotenti di fronte a certe situazioni, ecco perché occorre lavorare in sinergia con le famiglie e le scuole: la sfida è nella prevenzione”.

Secondo una recentissima indagine la dipendenza da internet genera nei ragazzi ansia e agitazione. Moltissimi si sentirebbero “persi” senza smartphone e social, con l’aggravante che alcuni contenuti possono suscitare sentimenti negativi.