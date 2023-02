Napoli, lite in famiglia con un morto: poliziotto indagato per omicidio colposo

E' indagato per omicidio colposo, come atto dovuto, il poliziotto che ha sparato alle gambe di Mario Ementato, 29 anni, che aveva aggredito un suo collega e un'altra persona all'interno del commissariato Vicaria di Napoli, dopo aver tentato di sgozzare con un coltello la madre nella loro abitazione di via Colletta. L'agente ha esploso un solo colpo di pistola, dopo una colluttazione con Ementato per disarmarlo nella quale sono stati coinvolti tre agenti, di cui un centralinista e due poliziotti della Volante del commissariato. Disposta anche l'autopsia sulla salma del ventinovenne deceduto all'ospedale Pellegrini dove era stato portato subito dopo il ferimento, nel quale sono stati anche curati gli altri due feriti di questa lite cruenta. Le indagini, anche attraverso le testimonianze dei presenti e i rilievi, punta a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Anche la madre di Ementato, curata al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli per una ferita alla gola, e' stata dimessa.