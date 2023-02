Avola, forum di Senologia "Vicini alle donne, essere informate per essere protette"

Si è tenuto questa mattina al teatro Garibaldi di Avola il forum di Senologia “Vicini alle donne, essere informate per essere protette”, evento organizzato dal presidente provinciale Lilt Mario Lazzaro e dall’Asp8 di Siracusa e sostenuto dal Comune e che ha visto tra i presenti tra gli altri il presidente nazionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, Francesco Schittulli e del direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale Salvatore Lucio Ficarra. Un convegno in cui si è sottolineata l’importanza di prevenire, diagnosticare precocemente e curare il tumore alla mammella. Due le sessioni, una al mattino e una al pomeriggio, in cui si è analizzato lo stato dell’arte, lo sviluppo e le future prospettive in senologia, raccontando le possibilità di guarigione e le cure cliniche di oggi e di domani, con un focus speciale sulla Breast unit di Siracusa, in particolare. A portare i saluti il sindaco di Avola, Rossana Cannata: “si fa rete tra prevenzione, pilastro rappresentato dalla Lilt, e l’integrazione con i servizi sanitari e quindi dall’Asp. Io, noi, ci battiamo da sempre per le donne e per la tutela della salute. Ospitiamo gli ambulatori Lilt in immobili di proprietà comunale, un servizio di eccellenza, e contestualmente siamo al fianco dell’Asp, anche in considerazione delle mie battaglie già da deputato regionale sull’importanza delle Breast unit. Il messaggio è di prevenire e di sottoporsi a esami periodici in una giornata come quella di oggi, di San Valentino, in cui si festeggia l’amore. Soprattutto in noi stessi. Amiamoci e curiamoci”