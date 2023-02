Intimidazione a coniugi nella Locride: bottiglia incendiaria in giardino

Persone non identificate hanno gettato nel giardino dell'abitazione di una coppia di coniugi una bottiglia incendiaria che è scoppiata, non provocando, comunque, alcun danno.

É accaduto a Stignano, nella Locride.

L'intimidazione è stata denunciata ai carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica, che hanno avviato le indagini per identificarne i responsabili.

Riguardo al movente dell'intimidazione non si esclude, al momento, alcuna ipotesi. L'uomo della coppia é un assicuratore, mentre la moglie è impegnata nel sociale ed in politica. È presidente, infatti, dell'associazione "I am Stignano" ed è stata candidata alle ultime elezioni comunali senza risultare eletta.