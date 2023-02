Lo chef messinese Giuseppe Geraci in gara per il "Premio Italia a tavola"

Il messinese Giuseppe Geraci, patron del Ristorante Modì di Torregrotta, è l’unico chef messinese in gara per il Premio Italia a Tavola “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza”. Il premio, giunto alla 15ª edizione, il 13 marzo prossimo vedrà trionfare un leader per ogni categoria: cuochi, pizzaioli e panificatori, pasticceri, sala e hotel, barman, opinion leader. Il sondaggio ha preso il via il 30 gennaio e si svolgerà in tre fasi. Si potrà votare per il 1° turno fino alle ore 12 del 20 febbraio. Chiunque avrà la possibilità di esprimere le proprie preferenze sul sito www.italiaatavola.net tra i 36 candidati di ciascuna categoria, in gara per conquistare il titolo di “Personaggio dell’anno”. Tra di loro c’è lo chef Giuseppe Geraci che, emozionato, ha affermato: “Per il secondo anno sono stato selezionato da Italia a Tavola ed ogni volta è una sorpresa bellissima. Sono orgoglioso di rappresentare il mio territorio all’interno di questo contest ed essere in gara al fianco di colleghi veramente importanti come Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo. Questo rende la sfida ancor più bella”.

Per Giuseppe Geraci è l’inizio di un altro anno magico, dopo quello appena trascorso che ha visto il Ristorante Modì essere inserito tra i cinquanta migliori ristoranti d’Italia nella prestigiosa Guida 50 Top Italy 2023. Il Modì ha conquistato il 21° posto su 50 nella sezione Cucina d’Autore grazie al grande lavoro di squadra fatto in cucina da Geraci, e in sala dalla compagna Alessandra Quattrocchi, padrona di casa e sommelier, grazie alla quale nel 2022 il Modì ha conquistato il “Best of Agrodolce 2022”, per il “Miglior servizio dell’anno”.

NELLA FOTO, Giuseppe Geraci e Alessandra Quattrocchi