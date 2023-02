Cannata (FdI): una residenza universitaria per gli studenti del Cumo di Noto

Dal ministero dell’Università in arrivo 960 mila euro per dotare gli studenti del Cumo (il Consorzio universitario mediterraneo orientale che comprende i comuni della zona sud) di una residenza universitaria. Attraverso questi fondi si consentirà l’acquisto di un edificio nei pressi della sede di Palazzo Giavanti, parte alta di Noto, che potrà poi ospitare 32 posti letto. “Sono soddisfatto – dice il parlamentare di Fratelli d’Italia Luca Cannata – per essere riusciti a raggiungere un traguardo così importante per i nostri ragazzi. Ho seguito l'iter da parlamentare con il presidente del Cda Rosario Pignatello, che ha lavorato perfettamente per la partecipazione al bando. Il nostro è stato un lavoro di squadra, anche con il rettore dell’Università di Messina Salvatore Cuzzocrea, e ciò dimostra che quando si fa squadra si vince. E si riesce a offrire i servizi necessari per i nostri studenti”. Una volta acquistato l’immobile, questo dovrà esser adeguato e in grado di ospitare 32 posti letto oltre alle zone in comune. Quindi si procederà all’assegnazione tramite apposito bando. “Da anni – conclude l’on. Luca Cannata – mi batto per offrire ogni possibilità ai giovani che intendono laurearsi nel nostro territorio e che non vogliono o non possono trasferirsi altrove. Così il presente e il futuro dell'insediamento universitario del Cumo sembra essere indubbiamente più roseo”.