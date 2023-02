Agrigento, ladri svaligiano la casa di un collezionista di orologi

Ha collezionato per anni orologi di marca e di grande valore. Poi è bastato uscire di domenica mattina per vederseli portare via in pochi minuti. E' successo in Viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè e protagonista suo malgrado è un agrigentino benestante di 50anni. I ladri, che forse sapevano cosa ci fosse in quella casa, hanno rotto un vetro dell'appartamento e hanno portato via, oltre agli orologi, anche alcuni monili d'oro. Il valore del furto è ora da quantificare.

Indagano i carabinieri.