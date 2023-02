Valguarnera, cade da una scalinata: è ricoverato in Rianimazione

Una banale caduta sulle scale rischia di avere gravi conseguenze per un cinquantenne di Valguarnera Caropepe. Tutto è accaduto in poche ore, L'uomo stava camminando per le vie del suo paese, quando è inciampato cadendo su una scalinata e battendo violentemente la testa. Ha perso i sensi facendo allarmare i vicini compaesani. Allertata la centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso che ha trasportato il 50enne al Sant'Elia. Qui è stato sottoposto a esami diagnostici, intubato e ricoverato in Rianimazione dove si trova ancora in prognosi riservata.