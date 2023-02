Sbarca a Pantelleria con la droga nello zaino: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un isolano classe 93, disoccupato, con precedenti di polizia e percettore di reddito di cittadinanza. Il 29enne, appena sbarcato presso il molo Wojtyla da un traghetto proveniente da Trapani. È stato perquisito e i Carabinieri hanno rinvenuto, occultati all'interno di uno zainetto nella disponibilità del giovane, due involucri di sostanza stupefacente tipo hashish del peso complessivo di 190 gr. e ulteriori due involucri contenenti cocaina per il peso di 1 gr. La sostanza stupefacente veniva sequestrata dagli operanti mentre il 29enne veniva tratto in arresto. All'esito dell'udienza di convalida l'uomo veniva sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e al divieto di allontanarsi dal proprio domicilio nelle ore notturne, così come disposto dal GIP del Tribunale lilibetano.