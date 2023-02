Auto in fiamme in via Giacomo Leopardi, a Catania. I vigili del fuoco, poco prima delle 8, sono intervenuti sul posto per l'incendio di una Fiat 500 L alimentata a gas metano. Il rogo è stato spento e l'area, tra Piazza Corsica e l'incrocio con Viale Vittorio Veneto, messa in sicurezza. Indagini sono in corso.