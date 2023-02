Carnevale a Marsala al via: sfilata in maschera, balli e animazioni

Il Carnevale 2023, promosso dall'Amministrazione comunale di Marsala, prende il via domani - giovedì 16 - con la sfilata dei bambini in maschera. Saranno le Associazioni “Tersicore”, Emozione Danza” e “Il Circoletto” a coordinare il pomeriggio di animazione e ballo, secondo il programma che include anche gli appuntamenti per i 60anni della “Trattoria Garibaldi”, patrocinati dal Comune.

Nel pomeriggio di domani, l'appuntamento con le maschere è alle ore 15:30 in piazza Addolorata. Da qui, la sfilata si snoderà lungo le vie Garibaldi, XI Maggio e Caturca, per poi confluire in Piazza Carmine dove i bambini saranno accolte dalle Scuole di Danza.

All'interno del Convento del Carmine, poi, sarà la volta della premiazione della “maschera più bella”, con primo premio offerto dalla “Trattoria Garibaldi” e gadget per tutti i partecipanti. Quindi un momento musicale con l'esibizione delle Scuole “Tersicore” ed “Emozione Danza”, cui seguirà l’inaugurazione della mostra “Carri in Miniatura” provenienti da Acireale (visite fino al prossimo 26 febbraio). Nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18, il programma proseguirà con la “Sagra del Carnevale” in piazza Addolorata.

Domenica 19 un altro appuntamento in maschera al Convento del Carmine. A partire dalle ore 16, “Il Circoletto” coinvolgerà i più piccoli in diverse attività di animazione e laboratorio; mentre la scuola “Emozione Danza” si esibirà con il proprio gruppo di ballo.