Cantiere autostrada Ispica-Modica, Abbate (DC): scongiurato il blocco dei lavori

“I lavori per il costruendo tratto autostradale Ispica – Modica non subiranno nessuno stop e presto, anzi, verranno conclusi permettendoci di aprire finalmente lo svincolo modicano”. A parlare è il parlamentare regionale della DC Ignazio Abbate che, dopo aver appreso il paventato stop da parte della ditta che sta svolgendo i lavori, ha interessato l’Assessore alle Infrastrutture, Aricò, il quale ha oggi comunicato all’esponente della DC le risultanze delle interlocuzioni avute con il Governo Nazionale. “L’Assessore Aricò mi ha comunicato che una parte consistente dell’ultimo SAL (Stato avanzamento lavori) di 22 milioni di euro verrà messo a disposizione della Ditta grazie al trasferimento delle somme nazionali che si aspettavano da settimane. Si tratta per la maggior parte di fondi che vanno a coprire l’aumento dei prezzi delle materie prime ed in particolar modo dell’asfalto che rischiava di bloccare il cantiere. Ringrazio l’Assessore Aricò per la celerità della sua risposta perché era fondamentale muoversi prima possibile per non rischiare di far bloccare i lavori e rimandare all’infinito l’apertura di uno svincolo atteso ormai da troppi anni. Ringrazio anche la Ditta che ha dovuto sopperire alla mancanza di trasferimenti nazionali con anticipazioni di liquidità extra che hanno un aggravio di costo per l’economia della realizzazione dell’opera visto che ormai per il suo completamento resta principalmente la posa della pavimentazione bituminosa e delle barriere protettive negli ultimi chilometri”.