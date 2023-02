Siracusa, lavori di efficientamento energetico all'ospedale Rizza

Il presidio ospedaliero Rizza di viale Epipoli a Siracusa è interessato da importanti lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione e restauro per un ammontare di circa 3 milioni di euro finanziati con fondi PO FESR Sicilia 2014/2020 la cui conclusione è prevista entro il prossimo 31 dicembre. Gli importanti interventi che si stanno realizzando – spiega il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra - hanno l’obiettivo di rispondere al miglioramento energetico dell’edificio in termini di adeguamento alle normative e al raggiungimento di standard qualitativi di confort interno tanto per gli utenti che per il personale che vi opera. Nell’edificio sono in corso all’esterno i lavori per il rifacimento dei prospetti mentre sono stati ultimati i lavori interni al secondo piano. Al piano terra sono in corso i lavori nell’ala ovest. Tra i numerosi interventi, sono previsti la sostituzione di tutti gli infissi con altri dalle caratteristiche tecniche più performanti e il ripristino degli elementi decorativi dell’edificio che sarà dotato di un nuovo impianto di climatizzazione, di impianto fotovoltaico sulla copertura, di impianto di illuminazione a led e di impianto solare termico.