Amministrative, Avvenire Sud a Siracusa presenta i candidati al Consiglio comunale

Alla presenza di circa 60 persone, si è costituito il nuovo circolo di Avvenire Sud Siracusa presso la sede di Viale Regina Margherita 17. Durante l'evento, sono stati presentati i candidati al consiglio comunale di Siracusa, Gianni Carpanzano e Rita Di Pietro.

Il movimento politico “Avvenire Sud”, nato ad Avola 2 anni fa, adesso approda anche a Siracusa. Sono stati infatti in molti ad avvicinarsi alle ideologie socio-politiche del Movimento tanto che il direttivo, presieduto dall’avvocato Giovanni Guerri, ha deciso di dare voce anche al Gruppo aretuseo.

Lo scorso 13 febbraio è stata presentata alla città la nuova sede di viale R. Margherita 17, è stato presentato il coordinatore di Siracusa Vincenzo Annino e, nell’occasione, i 2 candidati al consiglio comunale per le prossime amministrative. Si tratta di Gianni Carpanzano e Rita Di Pietro.

All’evento, erano presenti i già consiglieri comunali di Avola, Giovanni Rametta (al suo secondo mandato) e Raluca Milea che hanno concluso il dibattito incoraggiando i candidati siracusani.

“E' assurdo che l’attuale sindaco di Siracusa abbia governato senza un consiglio comunale che supervisionasse, in qualità di organo di controllo, l’operato della sua amministrazione. Se avesse avuto rispetto per i cittadini e per i principi democratici avrebbe dovuto dimettersi” - ha dichiarato Gianni Carpanzano.