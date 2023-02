Catania, furto in un negozio di informatica: ladro denunciato dalla Polizia

I poliziotti del Commissariato Borgo-Ognina di Catania hanno denunciato per il reato di furto aggravato, un 30enne con precedenti specifici. Il malvivente, la scorsa notte, dopo aver forzato una porta finestra si è introdotto in un noto negozio di informatica di via Cosenza, a Catania, facendo razzia di computer, webcam e di altro materiale informatico. Gli investigatori del Commissariato, avvalendosi della collaborazione della Polizia Scientifica, hanno avviato tempestivamente le indagini, riuscendo in meno di 24 ore dal furto, ad individuare il colpevole e a recuperare la refurtiva che è stata restituita al proprietario.