Cresce l'attesa per Palermo - Frosinone, Masciangelo: "Saremo dei leoni"

"Il mercato ha tempi lunghi, ma l'importante è che adesso io sia un giocatore del Palermo. Sono a disposizione di Corini anche se non giocavo da dicembre e avevo bisogno di un periodo di allenamenti specifici".

Lo ha detto il nuovo terzino del Palermo Edoardo Masciangelo in occasione della sua conferenza stampa di presentazione a stampa e tifosi. Il giocatore arriva dal Benevento in prestito con diritto di opzione per il riscatto in favore dei rosanero.

"Conosco Brunori - ha detto Masciangelo a proposito dei giocatori che ritrova in rosanero - abbiamo giocato insieme al Pescara, è un top player. Ho giocato anche con Segre al Piacenza e pure con Pigliacelli, Di Mariano e Verre. Il primo impatto è stato positivo: il Palermo è una squadra di grande carattere che lavora sodo, ho avuto la stessa sensazione quando ci ho giocato contro".

Anche l'impatto con i tifosi ha lasciato il segno. "Con la Reggina - ha detto Masciangelo - è stato emozionante l'effetto del Barbera. Non vedo l'ora che sia sabato per provare le stesse emozioni anche contro il Frosinone. Il minimo che possa fare è dare tutto per questa maglia e per i miei compagni. La prevendita sta andando alla grande, io e i miei compagni ci aspettiamo un Barbera strapieno che ci sostiene solo come questo pubblico sa fare".

A proposito della partita di sabato alle 14 contro il Frosinone Masciangelo ha promesso il massimo impegno anche da parte del resto della squadra per ripartire dopo la sconfitta contro il Genoa. "Sappiamo quanto sia importante questa partita e per questo daremo il cuore - ha concluso il giocatore - Saremo dei leoni in campo. Il nostro obiettivo è preparare la partita come abbiamo fatto in occasione dei nove risultati utili consecutivi.

C'è voglia di rialzarci dopo la sconfitta con il Genoa"