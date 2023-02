Parco Commerciale Le Zagare a Catania: Centro regolarmente aperto

In riferimento alla vicenda riguardante il fallimento Aligrup il Presidente del Consorzio degli operatori del Parco Commerciale “Le Zagare” dichiara:«Stiamo ricevendo diverse telefonate e comunicazioni telematiche di clienti allarmati dalla paventata chiusura dei Centri “Le Zagare” e “Le Ginestre”, da tantissimi anni punti di riferimento di un vasto territorio sia sotto il profilo commerciale che dell’aggregazione sociale. A tal proposito, al fine di evitare ogni possibile equivoco, rappresento che non è avvenuta, né è prevista, la chiusura del centro commerciale “Le Zagare”. I punti vendita sono e resteranno regolarmente aperti e verranno garantiti tutti quei servizi che ogni giorno offriamo alla clientela. Voglio, quindi, rassicurare la clientela che le attività del centro commerciale proseguono normalmente e senza sosta e gli eventi previsti per l’imminente Carnevale si terranno come da programma».