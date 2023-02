Trovato con mezzo chilo di hashish, arrestato a Pachino un 29enne

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Pachino, al termine di una celere attività investigativa, hanno arrestato un uomo di 29 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di mezzo chilogrammo di hashish. Gli uomini diretti dal dirigente Giuseppe Arena controllavano, in contrada San Lorenzo, un’autovettura con a bordo due persone note agli investigatori perché gravitanti in ambienti malavitosi. Per sfuggire al controllo, il ventinovenne, seduto nel posto passeggero, scendeva repentinamente dall’autovettura nel tentativo di fuggire ma veniva bloccato e tratto in arresto perché occultava addosso 5 panetti di hashish. Il conducente dell’autovettura veniva anch’egli bloccato e denunciato per il medesimo reato. Dopo le incombenze di legge, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’arrestato veniva posto ai domiciliari.