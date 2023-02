Il giovane di 26 anni, avolese, che aveva commesso una rapina a mano armata in una gioielleria del centro di Avola, arrestato all’aeroporto di Parigi a fine gennaio scorso dalla Polizia francese, mentre cercava di fuggire dal territorio Schengen, è stato ieri estradato in Italia. E' stato affidato alla Polaria di Fiumicino ed agli agenti del Commissariato di di Avola recatisi a Roma per eseguire il provvedimento.