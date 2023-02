Noto, evade dai domiciliare per andare a una festa: finisce in carcere

Incessanti controlli della Polizia di Stato anche nella zona sud della provincia aretusea a coloro che sono sottoposti a misure limitative della libertà personale. Ad Avola, a seguito delle numerose segnalazioni di evasione da parte degli agenti del Commissariato all’Autorità Giudiziaria competente, il Giudice di Sorveglianza di Catania ha emesso la revoca della detenzione domiciliare nei confronti di una donna di 42 anni.

La misura più restrittiva è stata eseguita dagli agenti del Commissariato avolese in sinergia con i militari della locale Arma.

Nel pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Polizia di Noto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, a carico di un giovane di 20 anni, già in regime di arresti domiciliari.

Lo stesso, che si trovava ai domiciliari per aver commesso reati contro il patrimonio, nel corso di due distinti controlli tra il 12 ed il 13 febbraio, risultava assente dal proprio domicilio senza giustificato motivo.

Dopo quasi un’intera giornata, solo ad un terzo controllo di polizia, il ventenne rientrava in casa dichiarando di essersi allontanato arbitrariamente per partecipare ad una festa allo scopo di consumare alcol con gli amici. il Giudice competente disponeva l’aggravamento della misura di custodia con l’accompagnamento in carcere dell’arrestato.