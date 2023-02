Maltempo, Gennuso (FI): un modulo da inviare alla Regione per segnalare i danni

Le aziende agricole colpite dagli eventi calamitosi dell'8, 9 e 10 febbraio del 2023, ricadenti nelle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Caltanissetta, possono segnalare in un apposito modulo alla Regione, i danni subiti. Lo dice il parlamentare di Forza Italia All'Ars, Riccardo Gennuso. " Si tratta di tutte quelle aziende colpite da piogge alluvionali e da 'venti impetuosi' che hanno particolarmente danneggiato le coltivazioni in serra. Con queste segnalazioni l'assessorato regionale all'Agricoltura, potrà essere più rapido sia nella verifica che nell'elargizione dei contributi. Ricordo che il governo Schifani nel corso di una riunione di giunta ha proclamato lo stato di crisi. I danni provocati dall'ondata di maltempo in Sicilia orientale, sono stati stimati ini 12 milioni di euro ed il governatore ha già avviato una interlocuzione il governo centrale". https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/a...