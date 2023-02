Cadavere senza la testa recuperato a Lampedusa

Il cadavere di un uomo, privo della testa, è stato ripescato al largo di Lampedusa dalla Guardia di finanza. Il corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nei pressi dell'isolotto di Lampione. Il corpo potrebbe essere di una delle vittime degli ultimi naufragi avvenuti nel canale di Sicilia.

Intanto, sono stati 735 i migranti giunti ieri, con 19 barchini diversi, sulle coste di Lampedusa. Un lavoro frenetico delle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza è stato necessario per individuare le imbarcazioni nelle acque antistanti la più grande isola delle Pelagie. Come da procedura, tutti i migranti, fra cui donne e bambini, dopo l'approdo al molo Favarolo, sono stati trasportati all'hotspot di contrada Imbriacola che è così tornato in emergenza.